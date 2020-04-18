بعشق أتصور في الشمس.. سارة نخلة تتألق داخل سيارتها.. شاهد

















نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سارة نخلة بإطلالة جذابة داخل سيارتها، حيث ارتدت فستان اسود انيق، وتركت شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة، وضاعفت من جمال ملامحها بالميكاب المميز، وعلقت قائلة "بعشق اتصور في الشمس"









يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.









وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.







