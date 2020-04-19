كوكا: يفصلنى 25 هدفا عن دخول نادي المائة في الملاعب الأوروبية.. فيديو

كشف أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، أنه يقترب من الدخول في نادي المائة بنادي المائة بالملاعب الأوروبية.





وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "يفصلنى 25 هدف عن دخول نادي المائة في الملاعب الأوربية وهو شيء أطمح له في الفترة المقبلة وأتمنى تحقيقه".









وقرر نادي أولمبياكوس متصدر بطولة الدوري اليوناني هذا الموسم، السماح لجميع لاعبيه الأجانب بالسفر والعودة إلى بلادهم وعلى رأسهم مهاجم الفريق الأول، أحمد حسن كوكا.



وأعطى أولمبياكوس لاعبيه المحترفين إجازة سلبية لمدة أسبوعين للعودة إلى منازلهم، مع متابعة دورية لبرامجهم البدنية من أجل المحافظة على لياقتهم خلال تلك الفترة.

وسيعود جميع اللاعبين إلى أثينا في 25 أو 26 أبريل الجاري، على الرغم من عدم تحديد موعد لعودة التدريبات الجماعية في ظل توقف المسابقات المحلية والقارية بسبب فيروس كورونا.





