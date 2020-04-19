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تكنولوجيا

تطبيق Spotify للأغانى يمنح مستخدميه تجربة رائعة بسبب هذا التحديث

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:30 ص
تطبيق Spotify للأغانى
تطبيق Spotify للأغانى يمنح مستخدميه تجربة رائعة
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ندى على
أجرى موقع Spotify لخدمة البث الموسيقى، تحديثا جديدا على القوائم الموسيقية الخاصة به، وذلك على هواتف آيفون و أندرويد. 

وسيمكن التحديث الجديد من Spotify المستخدمين إخفاء الأغاني التى لا يريدونها الموجودة في  قوائم تشغيل الأغانى بحيث يوفر الموقع على المستخدمين تخطى المسارات العديدة لتخصيص أغانيهم المفضلة. 


وسيكون التحديث الجديد متاح لكل مستخدمى تطبيق Spotify على هواتف آيفون وأندرويد وسيعمل التحديث بشكل آلى حتى لا يضظر المستخدمون بتغييره يدويا في كل مرة. 

وحصل Spotify على أكبر موقع من حيث عدد المشتركين في مواقع البث الموسيقى في العالم في عام 2019. 

ووصل عدد مشتركى  Spotify على عدد مشتركين من كل أنحاء العالم بنسبة تصل إلى 35% من إجمالي الاشتراكات فيما جاء في المرتبة الثانية موقع   Apple Music بنسبة 19%،. أما موقع  Amazon Music فجاء بنحو 15% .

ويقدم  موقع Spotify عددا من العروض المختلفة والمميزة، إضافة إلى تبنى حملات ترويجية  كعروض  Spotify Premium المجانية لمدة ثلاثة أشهر، وتخفيض أسعار الاشتراكات، والتركيز على المحتوى الحصري.


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