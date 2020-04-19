بعد معاناة مع المرض.. وفاة عازف الجيتار الشهير ماثيو سيليجمان متأثرا بفيروس كورونا

توفي عازف الجيتار الشهير ماثيو سيليجمان، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، عن عمر يناهز 64 عاما.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد توفي سيليجمان بعد معاناته مع الفيروس المستجد لمدة أسبوعين حيث خضع للتنفس بجهاز تنفس صناعي في مستشفى سانت جورج في لندن طوال هذه المدة.





وكان خبر وفاة العازف الشهير مفجعا للمقربين منه ولجمهوره، واشتهر سيليجمان بالعزف على الجيتار في فترة الثمانينات بأنه واحدا من ابرع عازفي الجيتار، و وانضم سيليجمان كعضو في عدة فرق فنية منها تعاونه مع توماس دولبي، وقدم الموسيقى التصويرية لأعمل شهيرة مثل ذا سوفت بويز، وسلسلة ذا سبمسون الكارتونية.





وولد عازف الجيتار في قبرص ونشأ في إنجلترا، وبرز لأول مرة كعضو مؤسس في نادي الكاميرا، وقدم العديد من ألحان الأاني والاعمال الفنية.





واستمر ماثيو في التلحين والعزف حتى عام 2000، حيث انتقل حينها للحياة في اليابان، ثم عاد منها إلى المملكة المتحدة ولن حول مهنته إلى متخصص في حقوق الإنسان.