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أخبار العالم

"جونز هوبكنز": عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة يتجاوز 735 ألفًا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 735 ألف شخص عقب تسجيل ما يقرب من 34 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وذكرت الجامعة، في أحدث بيانات لها، أصدرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن إجمالي عدد الإصابات قد بلغ 735 ألفًا و287 حالة، كما تم تسجيل 39 ألفًا و90 حالة وفاة منذ بدء تقشي المرض. 
وأشارت الجامعة الأمريكية إلى أن الحصيلة العالمية لإصابات فيروس كورونا قد بلغت مليونين و330 ألفًا، كما وصل عدد الوفيات إلى 160 ألفًا و925 حالة على مستوى العالم. 

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