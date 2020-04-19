رؤساء الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة يتوحدون للصلاة من أجل أن يرفع الله وباء كورونا.. ويشيدون بقرارات الرئيس السيسي وأداء الحكومة في التعامل مع الأزمة

البابا تواضروس: بلادنا تنبهت مبكرا لخطر فيروس كورونا

المطران منير حنا: نتوسل إلى الله القدير أن يتدخل ويوقف هذا الوباء

بطريرك الكاثوليك: نصلى ل يسكب الله رحمته على كل البشريَّة فيتوقَّف خطر الوباء

رئيس الطائفة الإنجيلية: تدخلات الرئيس السيسي فى أزمة كورونا جنبت مصر مخاطر كثيرة









احتفلت الكنائس المصرية الليلة الماضية بقداس عيد القيامة المجيد، بدون حضور شعبي كما هو معتاد منذ مئات السنين، نظرا للإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، حيث صلى قداسة البابا تواضروس الثاني في كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بحضور مجموعة محدودة من الأساقفة والشمامسة، وتم نقلها عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية.





كما صلى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك في إكليريكية المعادى بدون حضور شعبي أيضا، وتم نقل الصلوات عبر قناة "سات 7" الفضائية، بينما صلى الدكتور القس إندريه زكي صلاة عيد القيامة من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بدون حضور شعبي وتم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية حتى ظهر رئيس الطائفة وهو يرتدي الكمامة الطبية ونقلت الصلوات عبر عدد كبير من القنوات الفضائية العامة والدينية.





بينما ترأس المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية منفردا وتم نقل الصلوات "اون لاين" عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأسقفية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.





الصلاة إلى الله من أجل أن يحفظ العالم من أثار فيروس كورونا على كافة الدول كانت من أهم العوامل المشتركة في كلمات رؤساء الكنائس خلال الصلوات، كما أشادوا أيضا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في التعامل المبكر والإجراءات المتبعة للتعامل مع وباء كورونا.





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لبرقيته الرقيقة وتقديم التهنئة لجموع الأقباط في مصر والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم الشكر للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق على مكالمته الرقيقة وتهنئته بالعيد.





ونوه البابا تواضروس إلى أن العالم يشهد أزمة فيروس كورونا إلا أن بلادنا تنبهت مبكرا لهذا الأمر، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تحد من انتشار المرض، مؤكدا أن الكنيسة لديها رجاء مثلما جاء في الكتاب المقدس في سفر حبقوق "قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى"، وأنه كلنا ثقة في الله أن يرفع هذه المخاوف والمتاعب الكثيرة.





وقال المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفة إن الرجاء الذى لنا فى قيامة المسيح هو الذى نحتاجه فى الوقت الذى يعانى منه العالم من الوباء الجامح الذى أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم وأودى بحياة الآلاف، وبهذا الرجاء نحتاج أن نتوسل إلى الله القدير أن يتدخل ويوقف هذا الوباء.





وفي كلمته أثناء صلاة القداس أكد الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك ​نصلي من أجل وطننا الحبيب مصر، ومن أجل الرئيس عبدالفتَّاح السيسي لينعم الرب عليه بالصحة والنعمة ليواصل خدمته للوطن مع جميع المسؤولين وكل من يقوم بعمله بإخلاصٍ وأمانة، ونلتمس شفاعة أمنا مريم العذراء، الشاهدة الأمينة على قيامة المسيح، كي يبارك الله تعالى شعب مصر ويحفظه من كلِّ شرّ.





وتابع قائلا، متَّحدين مع قداسة البابا فرنسيس، ومع كلّ الَّذين يحتفلون بعيد القيامة، نرفع صلاتنا في هذا المساء المبارك، من أجل عالمنا الذي نعيش فيه، لكي يسكب الله رحمته ونعمته على كل البشريَّة، فيتوقَّف خطر الوباء ويعمَّ الخير والسلام، ونُصلِّي طالبين للمرضى شفاءً، وللموتى رحمة، وللحزانى عزاءً، ولكلِّ مِنْ له تعب في مواجهة الأخطار ومساندة المحتاجين شجاعة وقوَّة.





بينما قدم القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر – خلال كلمته في احتفال الطائفة بعيد القيامة – الشكر للرئيس السيسي على قراراتِهِ ومواقفِهِ التاريخيَّةِ غيرِ المسبوقةِ إزاءَ أزمةِ تفشِّي فيروس كورونا، مؤكدا أن الدورَ الذي لعبَه الرئيس كانَ حاسمًا لتجنُّبِ الكثيرِ منَ المخاطرِ التي كانَ منَ الممكنِ أن تعصِفَ بالبلادِ مثلمَا حدَثَ في العديدِ منْ بلادِ العالمْ.