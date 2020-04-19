شاهد .. نيللي كريم تغني شعبي لأول مرة برفقة آسر ياسين

نشرت الفنانة نيللي كريم مقطع فيديو لها وهي تغني عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".





وظهرت نيللي كريم في مقطع الفيديو وهي تغني شعبي برفقة آسر ياسين لمسلسلها الرمضاني ١٠٠ وش.





وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع مقطع الفيديو ، وعلقت آيتن عامر قائلة: " ايوه بقي ". وكتب عمرو سعد : " مبروك ".





وانهالت التعليقات الجمهور عليها وإعجابهم بأدائها الأغاني بالشعبي وجاءت التعليقات كالتالي : " من غير اي كلام انتي سوير "_ حلوه اووووي الأغنية".





مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، والنجم آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.