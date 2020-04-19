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محافظات

بعد إيجايبة 12 حالة بكورونا .. قرية جديدة في الغربية تحت الحجر الصحي

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:20 م
قرية جديدة في الغربية
قرية جديدة في الغربية تحت الحجر الصحي
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أحمد على

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بضرورة التنسيق مع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة للبدء فى إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والعزل المنزلي لأهالي ومواطني قرية كفرجعفر بمركز بسيون عقب ظهور 12 حالة إيجابية من أبناء القرية  بعدوي وباء "كورونا المستجد".


وشدد محافظ الغربية على ضرورة الدفع بسيارات محمله بالمطهرات والمواد الكحولية للبدء فى تطهير جميع مداخل ومخارج القرية المذكورة فضلا عن البدء فى تنفيذ مراحل العزل الفعلي بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للوقاية المواطنين وإلزامهم بتنفيذ العزل المنزلي لمدة 14 يوم على الأكثر.


وأشار محافظ الغربية فى تعليماته إلى أهمية توفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية والمستلزمات الطبية من ماسكات وكواشف حرارية وقفازات أيدي لتوزيعها على الأسر والعائلات القرية فضلا عن تطبيق قواعد عدم الزحام والتكدس فى الأسواق الشعبية وأمام أبواب المؤسسات والمصالح الحكومية لتأمين أرواح المواطنين.


فى المقابل باشر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية دوره من خلال الانتقال الى الوحدة الصحية بذات القرية ومباشرة أليات تنفيذ فرض العزل والحجر الصحي علي قرية كفر جعفر ببسيون بعد ارتفاع الحالات الي 12 حالة إيجابية مصابة بالوباء "كوفيد 19 ".


وشدد وكيل الصحة فى تعليماته على ضرورة نشر فرق مكافحة العدوي وفرق الترصد وإدارة التثقيف الصحي وتفعيل دور زائرات الصحة فى توعية كبار السن من الرجال والسيدات وممثلي الأسر والعائلات لإتباع أليات وسبل الوقاية والإلتزام بالعزل المنزلي لتأمين حياة أطفالهم وذويهم ومنع الاختلاط بينهم البعض لمدة أسبوعين على الأكثر خلال الفترة المقبلة.

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