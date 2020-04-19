قبل شم النسيم .. ضبط 1250 كيلو أسماك مملحة فاسدة في محل شهير بعابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1,250 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المحال بالقاهرة، قبل طرحها وتداولها بالأسواق.





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (مالك محل لتجارة الأسماك المملحة كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بحيازة كميات من (الأسماك المملحة) المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المتحرى عنه، وضبط كمية قدرها (1,250 طن أسماك ممُلحة "1,150 طن سردين – 100 كيلو جرام فسيخ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "وفقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية".



