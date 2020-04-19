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تكنولوجيا

سامسونج تطرح تحديثا جديدا لكاميرا هاتف Galaxy Z Flip

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:01 م
هاتف Galaxy Z Flip
هاتف Galaxy Z Flip
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شيماء عبد المنعم
إلى جانب تحديث Samsung One UI 2.1 لهاتف Galaxy Note 10 Lite، أصدرت شركة سامسونج تحديثا جديدا لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Flip.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجلب التحديث الجديد إصلاحات أمنية لشهر أبريل، ولكنه أيضا يعزز وضع Flex Mode للكاميرا الخاصة بالهاتف القابل للطي.

وقبل استخدام تطبيق الكاميرا المدمج في وضع Flex Mode، كانت نافذة الرؤية تظهر في الجزء العلوي من الهاتف، وتظهر عناصر التحكم في الجزء السفلي. ولكن بعد تثبيت الإصدار الجديد، ستتمكن من تغيير ذلك.


ولكن فقط تحتاج إلى النقر مرتين على نافذة المعاينة عندما تكون في الوضع Flex Mode لتحويلها إلى الجزء الآخر من الجهاز.

ويتم تشغيل وضع Flex Mode في تطبيقات محددة عندما تمسك الهاتف Galaxy Z Flip وشاشته منحنية بزاوية 90 درجة، أو زاوية بالقرب من ذلك.
Samsung Galaxy Z Flip update improves Flex Mode for the camera

وقد تم رصد التحديث الجديد للتطبيق حاليا في إيطاليا، ويحمل الإصدار رقم F700FXXU1ATD6، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك. 
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