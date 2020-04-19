سامسونج تطرح تحديثا جديدا لكاميرا هاتف Galaxy Z Flip

سامسونج تحديثا جديدا لهاتفها الذكي القابل للطي إلى جانب تحديث Samsung One UI 2.1 لهاتف Galaxy Note 10 Lite، أصدرت شركةتحديثا جديدا لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Flip





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجلب التحديث الجديد إصلاحات أمنية لشهر أبريل، ولكنه أيضا يعزز وضع Flex Mode للكاميرا الخاصة بالهاتف القابل للطي.





وقبل استخدام تطبيق الكاميرا المدمج في وضع Flex Mode، كانت نافذة الرؤية تظهر في الجزء العلوي من الهاتف، وتظهر عناصر التحكم في الجزء السفلي. ولكن بعد تثبيت الإصدار الجديد، ستتمكن من تغيير ذلك.





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ولكن فقط تحتاج إلى النقر مرتين على نافذة المعاينة عندما تكون في الوضع Flex Mode لتحويلها إلى الجزء الآخر من الجهاز.





ويتم تشغيل وضع Flex Mode في تطبيقات محددة عندما تمسك الهاتف Galaxy Z Flip وشاشته منحنية بزاوية 90 درجة، أو زاوية بالقرب من ذلك.





وقد تم رصد التحديث الجديد للتطبيق حاليا في إيطاليا، ويحمل الإصدار رقم F700FXXU1ATD6، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك.