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أخبار البلد

حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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واصلت لليوم 26 على التوالى حملة التعقيم والتطهير التى تنفذها مكاتب خدمة المواطنين التابعة لرجل الصناعة النائب محمد  أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا بدائرة الجيزة ، وقامت فرق العمل التابعة للمكاتب اليوم بتطهير شوارع ساقية مكي.


كما قامت فرق العمل التابعة للحملة بتقسيم أنفسهم لـ6  مجموعات تعقم وتطهر شوارع ساقية مكي في وقت واحد ، حيث انطلق شباب مكاتب النائب محمد أبو العينين منذ التاسعة صباح اليوم  لتطهير كافة شوارع وحواري وأزقة منطقة ساقية مكي من مختلف الاتجاهات.


ومن ضمن الشوارع والاماكن التى قامت الحملة بتطهيرها اليوم ما تم عمله اليوم بشارع الابرق الرئيسي بجزيرة الدهب، شارع النادي ،شارع السادات،شارع احمد نايل، شارع عباس العقاد،ومركز شباب جزيرة الدهب، ومسجد وحارة الحديبية، وحارة الوفا،حارة محمد عبده، حارة ياسين،حارة حسن مرسي،حارة رجب صديق،حارة سيد صالح، وشارع عباس السيد من ربيع الجيزى،شارع محمود هدي من رييع الجيزى، شارع مسجد عبدالتواب، شارع وعطفة احمد سليم، وعطفة عبدالله، وعطفة ابو طالب، وعطفة عبدالرازق، وحارة فايز من محمود سليم، مكتب بريد المنيب، ومكتب بريد الساقية، ومكتب بريد سوق الاحد.


الجدير بالذكر انه بمجرد اعلان وزارة الصحة مساء أمس  عن وفاة محمد عصر أحد ابناء ساقية مكي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتحويل عدد من اسرته لمستشفي العزل، أصدر النائب محمد أبو العينين توجيهاته الي رجال حملته وتقرر دخول منطقة ساقية مكي والقيام بتعقيم وتطهير كافة شوارع وحواري وأزقة ساقية مكي واستخدام كافة وسائل ومستلزمات التطهير.


كما قامت الحملة أيضا لليوم الـ26 على التوالى بتطهير 30 شارعا و حارة  و9 مساجد  ومقر الجمعية الشرعية ومركز شباب بجزيرة الذهب لمواجهة فيروس كورونا.
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
حملة النائب أبو العينين تهاجم كورونا في جنوب الجيزة .. تطهير وتعقيم أكثر من 30 شارعا بساقية مكي وجزيرة الذهب.. صور
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