AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رضا ضحية شهامة جديدة.. دافع عن فتاة من التحرش فمزق جسده سائق توكتوك بـ كتر في البساتين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:46 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
Advertisements
كتب محمد صبرى
كعادته اليومية يفترش بائع الخبز بجوار منزله الصغير بمنطقة بين المزارع بحى البساتين ، بحثا عن اللقمة الحلال ، لسداد مصاريف أسرته الصغيرة .

وفى ليلة كان يجلس لبيع الخبز ، إلا أنه شاهد سائق توك توك يتحرش بفتاة أثناء سيرها بالطريق العام ، فعاتبه على ذلك الامر الذى اثار غضب السائق فاختفى لفترة وعاود بعدها حاملا آلة حادة " كتر " ومزق جسد بائع الخبز ليسقط غارقا وسط بركة من الدماء ، ولاذ بالهرب عقب ارتكابه الحادث مستقلا دراجته البخارية.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مستشفى حكومى بوصول شاب فى العقد الثانى من عمره ، مصاب بجروح قطعية بالرقبة والصدر ، ولا يمكن استجوابه لسوء حالته الصحية .

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من جمع المعلومات والتحريات ان المتهم يعمل سائق توك توك قام الاهالى بالإرشاد عنه ، ومن خلال أحد الأكمنة التى أعدت له تم ضبطه .

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ، ووجهت له تهمة الشروع فى القتل ، حيث اعترف بارتكابه الواقعة .

وقام المتهم بتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة وحضور ممثل عن النيابة العامة ، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وجده فى أحضان زوجته.. ضبط عامل قتل تاجرا بالبساتين

آخر المشي البطال موت .. قرار من النيابة بشأن واقعة مقتل تاجر على يد عامل بالبساتين

تجديد حبس متهم بقتل زوجته بعد ضبطها مع شخصين في البساتين

ترشيحاتنا

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز | تفاصيل

بينهما سكاي نيوز والعربية.. تركيا تواصل انتهاكاتها للصحافة وتحجب 12 موقعا عربيا

عمرو أديب يمزح مع دينا الشربيني: جايلك فقدان ذاكرة زي بتاعت أفلام زمان..فيديو

جابر طايع: متحدث الأوقاف يعمل بإذاعة القرآن الكريم والوزارة تحتاج للدقة

داخل سيارتها.. سارة سلامة تستعرض جمالها في أحدث ظهور.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج