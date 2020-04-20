رضا ضحية شهامة جديدة.. دافع عن فتاة من التحرش فمزق جسده سائق توكتوك بـ كتر في البساتين

كعادته اليومية يفترش بائع الخبز بجوار منزله الصغير بمنطقة بين المزارع بحى البساتين ، بحثا عن اللقمة الحلال ، لسداد مصاريف أسرته الصغيرة .





وفى ليلة كان يجلس لبيع الخبز ، إلا أنه شاهد سائق توك توك يتحرش بفتاة أثناء سيرها بالطريق العام ، فعاتبه على ذلك الامر الذى اثار غضب السائق فاختفى لفترة وعاود بعدها حاملا آلة حادة " كتر " ومزق جسد بائع الخبز ليسقط غارقا وسط بركة من الدماء ، ولاذ بالهرب عقب ارتكابه الحادث مستقلا دراجته البخارية.





تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مستشفى حكومى بوصول شاب فى العقد الثانى من عمره ، مصاب بجروح قطعية بالرقبة والصدر ، ولا يمكن استجوابه لسوء حالته الصحية .





على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من جمع المعلومات والتحريات ان المتهم يعمل سائق توك توك قام الاهالى بالإرشاد عنه ، ومن خلال أحد الأكمنة التى أعدت له تم ضبطه .





وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ، ووجهت له تهمة الشروع فى القتل ، حيث اعترف بارتكابه الواقعة .





وقام المتهم بتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة وحضور ممثل عن النيابة العامة ، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة .



