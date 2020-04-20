كمامة وبصمة عين.. وكيل البرلمان يكشف إجراءات المجلس الاحترازية.. عمرو أديب: كده خطر

كشف النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب لعقد جلساته في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال وهدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أن جهزنا قلعة الشورى لاستيعاب النواب لجلسات اللجان العامة، مضيفا أن الجلسة العامة ستكون في القاعة العامة للنواب.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن :"عملنا تجهيزات معينة بناءا على تعليمات الصحة، وجبنا وحدات تعقيم ذات ووضعنها على بوابات المجلس، ومن الممكن أن يكون التصويب الكتروني ووضع النواب على قاعين لتحقيق التباعد المطلوب".

وتابع النائب، :"هنلبس كمامات وكل نائب وهو داخل هيتعقم كويس وبين كل نائب متر وتم تعقيم القاعة مرتين، وغيرنا نظام بصمت الأيدي وبنعمل البصمة بالعين".

وأكد البرلماني، أن هناك مجموعة من القوانين هامة تعجل من عقد جلسات المجلس وقرارات في غاية الخطورة والأهمية علينا العمل سريعا لإنهائها، مشيرا إلى أن الوضع صعب يحتاج تحرك سريع.

وعلق عمرو أديب، قائلا :"اللي بتعملوا ده خطر عليكم، وأنا خايف عليكم، وهناك عدد كبير من النواب كبار السن".