طرح الإعلان التشويقي النهائي لمسلسلي الساحر والنحات

أطلقت شركة I see media ومجموعة قنوات أبو ظبي، الإعلان التشويقي النهائي لمسلسليهما النحات والساحر، وهما عملان ينتميان لنوعية الإنتاج الدرامي الضخم من إنتاج شركة I see media - إياد الخزوز التي اعتادت تقديم الأعمال الكبيرة والناجحة والتي تؤكد ريادتهما العربية وحضورها القوي بـ12 عملا متنوعا يعرض 10 منهم على منصة جوي والباقي على ابو ظبي.





النحات من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى ابو فرحات وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.





أما الساحر، فهو من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين اخرج اولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق. وأطلقت الشركة اعلانين له.