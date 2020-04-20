محمد رمضان: لو فيه منتج قدر يدفع أجري أنا وعادل إمام مش هيلاقي يعيش

حلّ الفنان محمد رمضان ، ضيفا مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، وأكد من خلال اللقاء إنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وأنه له مكانة لديه.





وأشار إلى أنه هنالك صعوبة أن يجتمعا في عمل واحد قائلًا: " طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا إن منتج يدفعله ويدفعلي اجري .. ممكن يبقى مش هيلاقي يعيش".





بينما أكد أنه يتمنى أن يمثل أمامه ولو مشهد كضيف شرف قائلًا: "بعد مسلسل الأسطورة كلمت محمد إمام وقولته متحرمنيش انه يبقى ف تاريخي اني وقفت مشهد حتى واحد قدام عادل إمام".





وبسؤاله عن فكرة وجود عادل إمام كضيف شرف في عمل له قال: "لا طبعا مستحيل .. الصغير هو اللي يروح للكبير".



