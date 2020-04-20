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فن

محمد رمضان: لو فيه منتج قدر يدفع أجري أنا وعادل إمام مش هيلاقي يعيش

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:34 ص
محمد رمضان - عادل
محمد رمضان - عادل امام
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آيه عاطف
حلّ الفنان محمد رمضان، ضيفا مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، وأكد من خلال اللقاء إنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وأنه له مكانة لديه.

وأشار إلى أنه هنالك صعوبة أن يجتمعا في عمل واحد قائلًا: "طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا إن منتج يدفعله ويدفعلي اجري .. ممكن يبقى مش هيلاقي يعيش".

بينما أكد أنه يتمنى أن يمثل أمامه ولو مشهد كضيف شرف قائلًا: "بعد مسلسل الأسطورة كلمت محمد إمام وقولته متحرمنيش انه يبقى ف تاريخي اني وقفت مشهد حتى واحد قدام عادل إمام". 

وبسؤاله عن فكرة وجود عادل إمام كضيف شرف في عمل له قال: "لا طبعا مستحيل .. الصغير هو اللي يروح للكبير".

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١- يكشف #أول_مرة عن مشروعه القادم المتعلق بالفنان الراحل #احمد_زكي، ٢- ويجيب عن #الزعيم #عادل_امام ٣- 👈ترقبوا الجزء 3 واعترافات🔥 🔥وجريئة من بطل مسلسل "النمس" في #رمضان #2020 ملاحظة: اشكر كل من قام من اهل الاعلام بالاشارة الى حسابي عند قيامهم بنقل تصريحات النجم #محمد_رمضان التي اعلنها في حواري معه في الجزء1 وأعتب على عدم مهنية البعض ومنها موقع مجلة “ #لها" وقلة اخرين سطو ع الحوار دون ذكر المصدر ✍️🤭 . #ربيع_هنيدي #مصر #cairo #egypt @mohamedramadanws

A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi) on

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