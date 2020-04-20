بشاير الخير في أوروبا للتعافي من كورونا.. خسائر تركية كبيرة في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

ركزت الصحف الاماراتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما سلطت على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، طمأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بأن قيادة الدولة تعمل كل ما تستطيع لجلب كل المواد من آخر الدنيا لتوفيرها على أرض الإمارات.





ومن مصر، أعلن مجلس الوزراء المصري عن توقف وسائل النقل العام بداية من أمس منذ الساعة الثامنة مساءً، وحتى صباح الثلاثاء، حيث كان ذلك آخر موعد لتسيير النقل العام، مؤكدًا أنه يقصد بالنقل العام القطارات ما بين المحافظات وخط المترو والأتوبيسات والنقل البحري.





كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من المصريين، كما سجلت 15 حالة وفاة ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في مصر 3144، في حين أن عدد الوفيات وصل إلى 239 حالة.





فيما كشفت مصادر باللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، عن بدء تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لعلاج المصابين حاليًا.





ومن تونس، أعلن رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ مساء أمس الأحد تمديد الحجر الصحي العام في أنحاء البلاد إلى الرابع من مايو المقبل.





وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، 8 وفيات و95 إصابة حديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تخطى عدد المتعافين الألف.





ومن ليبيا، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، قيام منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية بإسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة جنوب شرق مصراتة، عندما كانت في طريقها إلى قصف تمركزات القوات المسلحة.





ودوليا، أعلنت الشرطة الكندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار العشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا إلى 17 قتيلا.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، سجلت كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا أقل حصيلة وفيات وإصابات بفيروس كورونا منذ نحو عشرة أيام، في تأكيد جديد على تجاوز هذه المناطق ذروة الوباء. وأكد كل من رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب وحاكم نيويورك أندرو كومو أن الوضع يتحسن ببطء وأن الوباء «بدأ مساره الانحداري» بعد تجاوز نقطة الذروة، فيما أعلن معهد روبرت كوخ أن أغلبية المتوفين في ألمانيا جاوزا الثمانين عامًا، مشددًا على الحفاظ على معدل وفيات تحت 1 في المئة.





كما تخطت تركيا، لصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت السلطات الصحية فيها، أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة، ليصل إجمالي المصابين بالوباء أكثر من 86 ألفًا.





ومن ليبيا، اعترضت مقاتلات يونانية، طائرات تركية حربية أثناء توجهها إلى معيتيقة في طرابلس، فيما تمكنت القوات الجوية الليبية، أمس الأحد، من إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة، شرق مدينة مصراتة غربي البلاد، وأكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري اعتقال أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوب طرابلس.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت كوريا الجنوبية أمس الأحد ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها سول رقما أحاديا لحالات الإصابة بكورونا وذلك حسبما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





فيما أعلنت الحكومة البريطانية أنه لا نية لتخفيف إجراءات العزل العام حاليًا، فيما تواجه انتقادات متزايدة بشأن تباطؤ رد فعلها تجاه أزمة «كوفيد - 19»، مع غياب رئيس الوزراء، بوريس جونسون الذي يقضي فترة نقاهة بعد تعافيه من الفيروس، عن 5 اجتماعات للجنة الطوارئ الحكومية «كوبرا» المعنية بمواجهة الوباء، إلى جانب تأخر وصول معدات واقية للأطباء والمستشفيات.







































