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حوادث

بسبب كورونا.. بدء غلق طرق الكورنيش على مستوى الجمهورية تزامنا مع شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:35 ص
الكورنيش
الكورنيش
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مصطفى الرماح
بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فى إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، وعدم السماح بانتظار السيارات بها،مع توفير المسارات البديلة، تزامنا مع يوم شم النسيم لمنع التجمعات للمواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا. 

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيتم السماح للسيارات بمحافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" بتسيير بالسير بتلك الطرق مع منع الإنتظار بتلك الطرق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرّر غلق المولات والمحال التجارية،يوم الاثنين وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات. 

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