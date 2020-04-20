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حوادث

حبس قاتل نجله بالبساتين بحجة تأديبه 4 أيام

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:18 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجله الصغير بحجة تأديبه لعدم سماعه الكلام وكثرة اللهو والإزعاج فى منطقة البساتين.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بتشريح جثة طفل قتله والده بحجة تأديبه بمنطقة البساتين، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لبيان أسباب الجريمة. 

وتستمع النيابة لأقوال الأب المتهم حول ملابسات ارتكابه للجريمة. 

وقال المتهم في اعترافاته إنه لم يقصد قتله وإنما أراد تأديبه وتعنيفه فقط بسبب لهوه المستمر وتسببه في إزعاجه له.

وشهدت منطقة البساتين، اليوم الأحد، واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على قتل نجله أثناء تأديبه على اللهو بمنطقة البساتين. 

تلقى قسم شرطة البساتين إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفل عمرة 8 سنوات جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وجود آثار لاعتداء بالضرب على وجه المجني عليه.

وبإجراء التحريات دلت أن والد الطفل وراء ارتكاب الحادث بسبب لهو المجني عليه وتسببه في إزعاجه، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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