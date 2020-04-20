تسريبات وحش هونر القادم Honor 10X Pro "تفاصيل"

مضى عام تقريبًا على إطلاق هاتف Honor 9x من قبل شركة Honor المملوكة لعلامة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، والذى حقق مبيعات ضخمة تخطت حاجز الـ 10 ملايين وحدة فى الصين، حتى ظهرت بعض التسريبات التى كشفت عن بعض مواصفات خليفته المنتظر Honor 10x الجديد.





وبحسب موقع GizmoChina القني، سيأتى هاتف Honor 10x بشاشة من نوع OLED، تحتوى على نوتش فى هيئة ثقب فى أعلى يسارها ليقدم الكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة لحواف متناهية الصغر تعطي تجربة مشاهدة مبهرة.





بينما تُظهر التسريبات، إحتواء Honor 10x على ثلاثة كاميرات خلفية بشكل مستطيل وفلاش من نوع LED، وعبارة 64M Ai Triple Camera ، مما يعني بأن الكاميرا الأساسية ستكون بدقة 64 ميجابكسل.





كما سيحتوي Honor 10x على معالج قوي من نوع Kirin 820، بالإضافة إلى دعمه الشحن السريع بقدرة 20 واط، بينما كان شقيقه الأكبر يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط فقط.



