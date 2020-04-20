50 ألف دولار ومجوهرات.. السلطات السعودية تضبط شخصين ارتكبا جرائم سطو مسلح

ألقت السلطات السعودية اليوم الاثنين القبض على شخصين كانا قد قاما بارتكاب عدة جرائم بينها جرائم سطو مسلح .

وأعلن الأمن العام في منطقة الرياض، في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، اليوم ، توقيف شخصين بعد ارتكابهما 3 جرائم سطو.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إنه تم القبض على مواطنَين في العقد الثاني والرابع من عمرهما، أقرا بارتكاب 3 جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية، جنوب العاصمة الرياض.

أضاف المتحدث الإعلامي، أن السرقات تضمنت أموالا ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، يقدر إجمالي مبالغها بـ187,000 ريال (نحو 50 ألف دولار)، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">شرطة الرياض: القبض على مواطنين ارتكبا ثلاث جرائم سطو بحي الفيصلية بالرياض. <a href="https://t.co/laJpIDaGqy">pic.twitter.com/laJpIDaGqy</a></p>— الأمن العام (@security_gov) <a href="https://twitter.com/security_gov/status/1252177981377843200?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



