حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو





استقبلت حنين حسام المستخدمين الجدد للتطبيق بطريقة غريبة حيث هاجمتهم جميعا وشنت حملة بعشرات الفيديوهات التي بثتها تقلل من شأنهم كما ادعت في أكثر من مرة انهم لا يجيدون التعامل مع التطبيق ولا يستطيعون كسب شهرة من خلاله وأنهم عابو على من يستخدمونه منذ فترة، ولذلك فإنهم غير مرحب بهم.









حنين حسام.. هجوم متبادل مع رواد التيك توك





لم تنجح حنين حسام في التضييق على من يستخدمون التيك توك مؤخرا، حتى انتشرت آلاف الفيديوهات التي تسخر منها ومن طريقة حديثها وطلتها بالـ مكياج الصارخ واستعراض جسمها بشكل لافت أمام الجميع على الرغم من ارتدائها طرحة على رأسها.





بدأ اسم حنين حسام يتناقل تدريجيا وتبدأ شهرتها في التزايد يوما بعد يوم، ولكن بأثر عكسي حيث استطاعت تكوين جماهيرية سلبية أكثر من المعجبين على تيك توك.









لكن حنين حسام التي تدرس في جامعة القاهرة، لم ترتدع عما تفعله حتى بدأت في استفزاز المساهدين ببث فيديوهات أكثر تشرح فيها استخدامات التيك توك وطبيعة البرنامج حتى رد عليها البعض قائلا "هو انتي رئيس جمهورية التيك توك واحنا مش عارفين".









حنين حسام تحرض على بث فيديوهات مخلة بالآداب





وصل الأمر بـ حنين حسام إلى الخروج عن المألوف وبث فيديوهات لا تتفق مع الآداب العامة أو القوانين التي تفرضها الدولة في تلك الفترة التي تواجه فيه فيروس كورونا.









البداية كانت من فيديو بثته حنين حسام من الشارع تدعو فيه متابعيها للنزول في وقت حظر التجول وممارسة حياتهم الطبيعية وتصوير ذلك وإرسال الفيديوهات لها.









لكن ما زاد على ذلك هو ان الفتاة المثيرة للجدل، بثت فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهن المحمولة من داخل غرف نومهن والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا.









فيديوهات حنين حسام تحت مجهر الأجهزة الأمنية





منذ قليل نشر موقع صدى البلد بيانا لوزارة الداخلية قالت فيه " إن الأجهزة الأمنية، تفحص فيديو لفتاة تدعى "حنين" قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين".









وأضاف "تقوم الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادا لضبطها حال إصدار أمر بضبط الفتاة وإحضارها فى حال تقديم بلاغات ضدها".





جامعة القاهرة تحيل حنين حسام إلى التحقيق





كلية الآثار ، إلي التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية. قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إحالة حنين حسام الطالبة بـ، إلي التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.









وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.









وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا علي أنه علي الفور تمت إحالة الطالبة إلى التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.







