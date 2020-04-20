AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:56 م
حنين حسام تيك توك
حنين حسام تيك توك
Advertisements
أحمد سالم
ذاع صيت فتاة الـ تيك توك Tik tok الشهيرة حنين حسام خلال الفترة الأخيرة مع بداية الحظر المنزلي واتجاه الكثيرين إلى التفاعل مع تطبيق التيك توك الصيني للتسلية في اوقات الفراغ.


استقبلت حنين حسام المستخدمين الجدد للتطبيق بطريقة غريبة حيث هاجمتهم جميعا وشنت حملة بعشرات الفيديوهات التي بثتها تقلل من شأنهم كما ادعت في أكثر من مرة انهم لا يجيدون التعامل مع التطبيق ولا يستطيعون كسب شهرة من خلاله وأنهم عابو على من يستخدمونه منذ فترة، ولذلك فإنهم غير مرحب بهم.


حنين حسام.. هجوم متبادل مع رواد التيك توك

لم تنجح حنين حسام في التضييق على من يستخدمون التيك توك مؤخرا، حتى انتشرت آلاف الفيديوهات التي تسخر منها ومن طريقة حديثها وطلتها بالـ مكياج الصارخ واستعراض جسمها بشكل لافت أمام الجميع على الرغم من ارتدائها طرحة على رأسها.

بدأ اسم حنين حسام يتناقل تدريجيا وتبدأ شهرتها في التزايد يوما بعد يوم، ولكن بأثر عكسي حيث استطاعت تكوين جماهيرية سلبية أكثر من المعجبين على تيك توك.   


لكن حنين حسام التي تدرس في جامعة القاهرة، لم ترتدع عما تفعله حتى بدأت في استفزاز المساهدين ببث فيديوهات أكثر تشرح فيها استخدامات التيك توك وطبيعة البرنامج حتى رد عليها البعض قائلا "هو انتي رئيس جمهورية التيك توك واحنا مش عارفين". 


حنين حسام تحرض على بث فيديوهات مخلة بالآداب 

وصل الأمر بـ حنين حسام إلى الخروج عن المألوف وبث فيديوهات لا تتفق مع الآداب العامة أو القوانين التي تفرضها الدولة في تلك الفترة التي تواجه فيه فيروس كورونا.


البداية كانت من فيديو بثته حنين حسام من الشارع تدعو فيه متابعيها للنزول في وقت حظر التجول وممارسة حياتهم الطبيعية وتصوير ذلك وإرسال الفيديوهات لها.


لكن ما زاد على ذلك هو ان الفتاة المثيرة للجدل، بثت فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهن المحمولة من داخل غرف نومهن والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا.


فيديوهات حنين حسام تحت مجهر الأجهزة الأمنية 

منذ قليل نشر موقع صدى البلد بيانا لوزارة الداخلية قالت فيه " إن الأجهزة الأمنية، تفحص فيديو لفتاة تدعى "حنين" قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين".


وأضاف "تقوم الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادا لضبطها حال إصدار أمر بضبط الفتاة وإحضارها فى حال تقديم بلاغات ضدها".

جامعة القاهرة تحيل حنين حسام إلى التحقيق 

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام الطالبة بـ كلية الآثار، إلي التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.


وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.


وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا علي أنه علي الفور تمت إحالة الطالبة إلى التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.


وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ادعاء قناة الجزيرة.. القبض على شخصين بثا مقطع فيديو أمام المتحف المصرى بـ التحرير

كنا عايزين نجمع معجبين.. حبس 4 شباب روعوا المواطنين بسبب التيك توك

أصبح نافذة بديلة من العزل المنزلى.. تعرف على المستفيد الأكبر من فيروس كورونا

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة: عقوبة حنين حسام قد تصل للفصل النهائي بسبب تيك توك

ترشيحاتنا

بدون إصابات حتى الآن.. كيف نجت قرية مصرية بمركز أجا من خطر كورونا ؟.. صور

شرط وحيد لضم الأهلي نجم صن داونز.. تفاصيل

خطوة واحدة لحسم ضمه .. درع الزمالك على رادار الأهلي

صور مبهجة.. ريهام أيمن تحتفل مع عائلتها بعيد شم النسيم.. شاهد

أسيل عمران مطلوبة في السعودية.. انهارت من البكاء وأجرت عمليات تجميل

صلاة الظهر.. كان رسول الله يقرأ هذه السور بعد الفاتحة ولا يعرفها كثيرون

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه

خالفوا قرار الأمن.. ضبط 3 أشخاص لتشغيل مركب للرحلات النيلية في المنيا

أفعال فاضحة.. أول رد فعل لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

ملابس غير مناسبة تظهر مفاتنها.. 4 تصرفات مشينة أسقطت حنين حسام.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان ترك