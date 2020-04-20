اخبار الفن.. قبلة زوجة أحمد الفيشاوي.. ظهور نادر لوالدة هيفاء وهبي.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعليقا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجه من خلاله رسالة الى صناع الدراما وذلك قبل بدء عرض أعمالهم فى شهر رمضان 2020.

تصدرت الفنانة درة تريند جوجل وذلك بعد اثارتها حالة من الجدل امس بسبب خروج بعض الاقاويل حول ارتباطها بمصمم الديكور هانى سعد الا أنه لم يخرج اى منهما تأكيد أو نفى الاخبار التى تم تداولها.



