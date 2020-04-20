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فن

اخبار الفن.. قبلة زوجة أحمد الفيشاوي.. ظهور نادر لوالدة هيفاء وهبي.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:15 م
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر الفنان احمد الفيشاوى مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعليقا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجه من خلاله رسالة الى صناع الدراما وذلك قبل بدء عرض أعمالهم فى شهر رمضان 2020. 

تصدرت الفنانة درة تريند جوجل وذلك بعد اثارتها حالة من الجدل امس بسبب خروج بعض الاقاويل حول ارتباطها بمصمم الديكور هانى سعد الا أنه لم يخرج اى منهما تأكيد أو نفى الاخبار التى تم تداولها. 

يحتفل اليوم الفنان رامز جلال بعيد ميلاده الـ 46 وهو أحد النجوم الذين استطاعوا أن يخطفوا الأضواء إليهم فور ظهور فى عديد من الأدوار الكوميدية حتى أصبح نجم الشباك. 

تحتفل اليوم الفنانة منى حسين بعيد ميلادها الـ 51 عاما وهى احدى نجمات الصف الثاني ولكنها قدمت عددا من الأدوار البارزة وكانت بدايتها راقصة شعبية.

حرصت الفنانة هيفاء وهبى على ممارسة االرياضة فى الحديقة الخاصة بمنزلها بصحبة والدتها فى ظهور نادر لها. 
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