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فن

كل سنة وأنتم طيبين.. أحدث ظهور لـ حكيم من حفل شم النسيم | شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:25 م
خكيم
خكيم
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مريم عزت
نشر الفنان حكيم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " مجموعة صور له من حفل اليوم المذاع على قنوات on و dmc .

وعلق حكيم على الصور قائلا : "يارب تكونوا اتبسطو النهارده بالحفلة ، شم نسيم سعيد عليكم يارب ورمضان كريم .. انشاء الله فتره وهتعدى ونرجع احسن من الاول". 

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من جمهوره، وعلق عدد من متابعيه قائلا: " كانت جميلة ، انت مبهج وكل أغانيك مبهجة ، جميل طول عمرك ".

من ناحية أخرى طرح حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.

"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.
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