طارق العشري: العودة السريعة للدوري قد تسبب كوارث

قال طارق العشري ، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري، إن الأندية تحتاج إلى وقت أكثر من 6 أسابيع لتحضير لاعبيها لعودة المسابقات المحلية حال اتخذ قرار باستئناف النشاط الرياضي.









وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك :" اللاعيبة الموتور بتاعها فوّت من القعدة في البيت".









وأوضح:" أعذر اللاعب المصري وأعلم أن جلوسه دون خوض التدريبات أمر مزمن للغاية بالنسبة له".









وواصل العشري تصريحاته:" على اتحاد الكرة أن يمنح وقتا لا يقل عن 6 أسابيع لكل ناد من أجل تجهيز اللاعبين بدينًا في حالة عودة النشاط الكروي في مصر، فالعودة السريعة دون تحضير قد تسبب كوارث واصابات بالغة للاعبين".



