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رياضة

طارق العشري: العودة السريعة للدوري قد تسبب كوارث

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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نور عادل
قال طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري، إن الأندية تحتاج إلى وقت أكثر من 6 أسابيع لتحضير لاعبيها لعودة المسابقات المحلية حال اتخذ قرار باستئناف النشاط الرياضي.


وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اللاعيبة الموتور بتاعها فوّت من القعدة في البيت".


وأوضح:" أعذر اللاعب المصري وأعلم أن جلوسه دون خوض التدريبات أمر مزمن للغاية بالنسبة له".


وواصل العشري تصريحاته:" على اتحاد الكرة أن يمنح وقتا لا يقل عن 6 أسابيع لكل ناد من أجل تجهيز اللاعبين بدينًا في حالة عودة النشاط الكروي في مصر، فالعودة السريعة دون تحضير قد تسبب كوارث واصابات بالغة للاعبين".


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