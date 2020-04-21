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رياضة

شريف إكرامي: أرفض الاعتزال وأنا على الدكة.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:40 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه استطلع رأي رمضان صبحي، مهاجم المنتخب الوطني المحترف في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، والمعار في صفوف الأهلي، وزوجة شقيقته، وذلك قبل قرار الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه أبلغ رمضان صبحي بالتفكير في الرحيل إلا أنه لم يبلغه بقرار الرحيل بعد اتخاذه، مشددًا على أنه لم يخبر أحدا قبل إعلان الرحيل رسميًا.

وأوضح: "رحلت بعد تفكير طويل، وأنا لا أرغب في اعتزال كرة القدم وأنا على دكة البدلاء، وأرى أنني أمامي سنوات أخرى داخل الملاعب".

واستطرد: "استمريت على دكة الأهلي لمدة موسمين ولا أشارك سوى في مباريات معدودة، ولكن دور الحارس الثاني لا يناسبني نهائيًا".

وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم والذي انتقل رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعلن شريف اكرامي حار مرمي الاهلي الرحيل عن القلعه الحمراء فى نهاية الموسم الحالي لعدم المشاركة كثيرا مع الفريق .
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