حسام حسن السبب.. حمادة طلبة يكشف كواليس استبعاده من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا بالجابون

كشف حمادة طلبة نجم الزمالك السابق وبتروجيت الحالي عن كواليس استبعاده من قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون.





وأكد نجم الزمالك السابق في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن حسام حسن المدير الفني للمصري وقتها طلب من معاونيه إبلاغي عدم رغبته في بقائي في الفريق ليله مباراة المصري أمام الأهلي.





وأضاف حمادة طلبه أنه توجه الساعه الـ 1 صباحا واستقل اتوبيس إلى بورسعيد حيث كان يمر بحالة حزن شديدة، ولكنه حرص على المران بشكل يومي حتي يكون ضمن قائمة المنتخب.





وأشار إلى أنه عقب يومين توجه لمقر تجمع المنتخب ، حيث أخبر أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب ان حسام حسن أرسل خطابا لهم يطالب بعدم انضمامي للمنتخب، نظرا لعدم التزامي.





وأضاف نجم الزمالك أنه صدم فور علمه بامر الخطاب ولكن حرص على القتال في المران من أجل التواجد في القائمة، ولكن هيكتور كوبر المدير للمنتخب قرر استبعادي من القائمة بسبب ذلك الخطاب.





وأكد أنه مر بحالة نفسية سيئة عقب ذلك؛ بسبب رغبته الشديدة في السفر مع المنتخب للجابون خاصة وانه بذل مجهودا كبيرا خلال مباريات التصفيات المؤهله للبطولة.



