AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام حسن السبب.. حمادة طلبة يكشف كواليس استبعاده من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا بالجابون

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:59 ص
حمادة طلبه
حمادة طلبه
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف حمادة طلبة نجم الزمالك السابق وبتروجيت الحالي عن كواليس استبعاده من قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون.

وأكد نجم الزمالك السابق في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن حسام حسن المدير الفني للمصري وقتها طلب من معاونيه إبلاغي عدم رغبته في بقائي في الفريق ليله مباراة المصري أمام الأهلي.

وأضاف حمادة طلبه أنه توجه الساعه الـ 1 صباحا واستقل اتوبيس إلى  بورسعيد حيث كان يمر بحالة حزن شديدة، ولكنه حرص على المران بشكل يومي حتي يكون ضمن قائمة المنتخب.

وأشار إلى أنه عقب يومين توجه لمقر تجمع المنتخب ، حيث أخبر أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب ان حسام حسن أرسل خطابا لهم يطالب بعدم انضمامي للمنتخب، نظرا لعدم التزامي.

وأضاف نجم الزمالك أنه صدم فور علمه بامر الخطاب ولكن حرص على القتال في المران من أجل التواجد في القائمة، ولكن هيكتور كوبر المدير للمنتخب قرر استبعادي من القائمة بسبب ذلك الخطاب.

وأكد أنه مر بحالة نفسية سيئة عقب ذلك؛ بسبب رغبته الشديدة في السفر مع المنتخب للجابون خاصة وانه بذل مجهودا كبيرا خلال مباريات التصفيات المؤهله للبطولة.

ونوه إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب اخبره بضرورة تواجده مع المنتخب حتي وان كان ليس ضمن القائمة تحسبا لاي ظروف سيئه مشددا ان كوبر ايضا طلب منه ذلك فقام بالسفر مع المنتخب وكان يخوض المران بشكل قوي كاي للاعب مقيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

بعد فضيحة غرف النوم.. السجن عامين وغرامة 5000 جنيه عقوبة فتاة التيك توك حنين حسام

كيف حولت الإمارات كورونا من نقمة إلى نعمة؟

حكم ترك صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات في ظل بقاء فيروس كورونا.. الإفتاء ترد

بفرمان كارتيرون.. الزمالك يرفض عودة نجمه ويطالب بتجديد إعارته ..فيديو

نهى عنه الله ويقع فيه الكثيرون .. علي جمعة يحذر من فعل شائع يجعل قلبك آثما

AdvertisementS

فرمان مرتضى منصور.. استبعاد أيمن حافظ من الجهاز الفني لنادي الزمالك

الزمالك يوافق على بيع نجمه المغربي خلال الميركاتو الصيفى.. فيديو

بفرمان فايلر.. الأهلي يقرر عودة 3 لاعبين معارين..فيديو

بفرمان كارتيرون.. الزمالك يرفض عودة نجمه ويطالب بتجديد إعارته ..فيديو

الأهلي وعبد الله السعيد لعبة قط وفار .. الأحمر جدد له قبل انتقاله للزمالك والفيفا تصدر قرارا صادما

بعد الوقوع مع إسرائيل.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر في كأس العالم للألعاب الإلكترونية

أخبار الأهلي..فايلر: المركز الثامن يليق بالفريق فى الدوري الألماني.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر فى الألعاب الإلكترونية بسبب إسرائيل

شريف إكرامي: رمضان صبحي طلب الزواج من شقيقتي في التتش ورفضت.. فيديو

أخبار الرياضة.. تحذير شديد اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي.. حقيقة إلغاء كأس مصر

تعرف على نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال الجديد

شريف إكرامي: اختلفت مع ضياء السيد بسبب شقيقي.. و"التوريث" في الشركات لا الملاعب.. فيديو

أصبت بالشلل..عادل مصطفي يكشف سر رحيله عن الأهلي واعتزاله في عمر الـ21 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا