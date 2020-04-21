18 تصريحا لـ شريف إكرامي قبل الرحيل عن الأهلي

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الرئيسية لرحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.





وأطلق شريف إكرامي، في حواره ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" 18 تصريحا، كالتالي:





1- إدارة الأهلي تاخرت في مفاوضات تجديد التعاقد لذا كان قراري بإعلان موقفي مبكرا .





2- رغبتي في المشاركة أساسيًا بالمباريات وراء رحيلي أيضًا عن القلعة الحمراء .





3- تحدثت مع رمضان صبحي في إمكانية رحيلي عن الأهلي ولم أذكر له صراحة رغبتي في الرحيل.





4- فكرت كثيرًا في أصعب قرار وهو الرحيل عن الأهلي والبحث عن تجربة جديدة .





5 - لا زالت قادرًا علي العطاء لسنوات أخري .





6- شارة قيادة فريق الأهلي لن تتاثر برحيله هو وحسام عاشور واحمد فتحي.





7- السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي لا يجامل أحد، وهذا واضح جدا مع الجميع.





8- فايلر استفسر عن قرار رحيلي، ثم وافق علي الأمر.





9- لم أغضب من تصريحات مارتن يول المدير الفني السابق للاهلي، ولكن كنت مندهشا منها .





10- توقعت رحيل مارتن يول سريعًا حيث أن شخصيته لا تناسب النادي.





11- مانويل جوزيه رفض إنضمامي للاهلي بعد عودتي من فينورد الهولندي.





12- الزمالك لم يفاوضنِ طوال مسيرتي الكروية .





13- لم احدد مصيري ووجهتي المقبلة حتي الآن.





14- لم احسم قراري للترشح في إنتخابات الأهلي وأرغب في إستكمال مسيرتي بالملاعب .





15- عبدالله السعيد ليس من أبناء الأهلي وطبيعي أن يتفاوض مع الزمالك.





16- رمضان صبحي حقق نجاحات كبيرة رغم صغر سنه.





17- عماد متعب أخطر مهاجم شاهدته في ملاعب الكرة المصرية .





18- مواجهة الترجي 2012 هي الاصعب في مسيرتي، ثم سداسية غانا.



