AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة سائق في انقلاب سيارة بمصرف بالدقهلية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أصيب سائق في إنقلاب سيارة بأحد المصارف على طريق البحر الصغير بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة النجده بانقلاب سيارة في مصرف ميت محمود طريق البحر الصغير امام كوبري عزبة ميت محمود التابعه لمركز الجمالية واصابة سائقها .

أقرأ ايضا | اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم.. زنزانة التيك توك في زمن الكورونا

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الحادث وتبين انقلاب السياره رقم م د 6872 بقياده السائق محمود شعبان محمد 36عاما عامل ومقيم بندر ميت سلسيل وتم نقله الى مستشفى الجمالية.

ونجح الأهالي في انتشال السيارة من المصرف، وبالانتقال الى المستشفى تبين اصابة السائق بكدمات متفرقة الجسم وبسؤاله اقر انه اثناء قيادته السيارة حيث كان متجها من الجمالية الى محل اقامته بميت سلسيل اختلت عجلة التوازن من يده اثناء تخطيه احدى المطبات الصناعية مما ادي لانقلاب السيارة بالمصرف ولم يتهم احد بالتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 949 اداري الجماليه ، وجاري العرض علي النيابه العامه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح في سوهاج

ترشيحاتنا

طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التاريخ التجريبي من المنازل

حقيقة تغيير مواعيد الحظر فى رمضان.. وإليسا تروي تجربتها مع المرض.. أبرز ما جاء فى التوك شو

في ذكرى ميلاد الراقصة كيتي.. حقيقة علاقتها العاطفية بـ رأفت الهجان

ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-4-2020

بعد اكتشاف مصاب بفيروس كورونا.. برلماني يطالب بإغلاق سلسلة كارفور

طفرات أشد عدوانية.. تطورات خطيرة في كورونا تضرب عدة دول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك منزلها خوفا من نشر عدوى كورونا.. ممرضة تشارك لقطات مؤثرة لعائلتها

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق