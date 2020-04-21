إصابة سائق في انقلاب سيارة بمصرف بالدقهلية

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انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الحادث وتبين انقلاب السياره رقم م د 6872 بقياده السائق محمود شعبان محمد 36عاما عامل ومقيم بندر ميت سلسيل وتم نقله الى مستشفى الجمالية.



ونجح الأهالي في انتشال السيارة من المصرف، وبالانتقال الى المستشفى تبين اصابة السائق بكدمات متفرقة الجسم وبسؤاله اقر انه اثناء قيادته السيارة حيث كان متجها من الجمالية الى محل اقامته بميت سلسيل اختلت عجلة التوازن من يده اثناء تخطيه احدى المطبات الصناعية مما ادي لانقلاب السيارة بالمصرف ولم يتهم احد بالتسبب في الحادث.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 949 اداري الجماليه ، وجاري العرض علي النيابه العامه.