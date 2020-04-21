AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض بنسبة 9ر1 %

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:06 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
Advertisements
وكالات
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 45ر91 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4706 نقطة بنسبة هبوط بلغت 9ر1 %.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر160 مليون سهم تمت عبر 8636 صفقة نقدية بقيمة بلغت 07ر36 مليون دينار كويتي (نحو 6ر122 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليبلغ مستوى 02ر4020 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر68 مليون سهم تمت عبر 2299 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر135 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5055 نقطة بنسبة هبوط بلغت 6ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 13ر92 مليون سهم تمت عبر 6337 صفقة بقيمة 8ر32 مليون دينار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام

بورصة الكويت تنهي تعاملات الاربعاء على ارتفاع 18ر50 نقطة

ارتفاع بورصة الكويت اليوم 1.33 %

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض 9ر4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 9ر25 نقطة

ترشيحاتنا

قطر: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وصلة رقص.. داليا البحيرى تشعل السوشيال ميديا على أنغام الدنيا ربيع

وفاة الدكتور عمرو عبدالسميع بعد صراع طويل مع المرض

محمد رمضان من عيادة ابنة أصالة: نهاركم سعيد البرنس

فريد الأطرش .. تعرف على حكاياته مع النساء بدون زواج

تحذيرات عاجلة من الزراعة للمواطنين عند مواجهة الخفافيش

AdvertisementS

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

رزق المصريين.. بدء إنتاج الغاز الطبيعى من بئرين جديدين بالبحر المتوسط

الصابون أفضل.. الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام الكحول.. فيديو

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

هل ينجح افيجان في علاج كورونا؟ .. القومي للبحوث يعلن أخبارا مبشرة للمصريين

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم.. زنزانة التيك توك في زمن الكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانية وبدون أدوية .. هاني الناظر يكشف عن طريقة لمحاربة فيروس كورونا

أسعار سوزوكي suzuki اليوم في مصر.. صور

مفاجأة.. الجلوس في الشمس يحميك من الإصابة بفيروس كورونا