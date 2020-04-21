المتحدث العسكري: القوات المسلحة تتبرع بـ 100 مليون جنيه لـ "تحيا مصر" لمواجهة فيروس كورونا





وتعمل القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة على مجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت القوات المسلحة جميع الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، وذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع جميع المواقف الطارئة.

قال العقيد أح تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن رجال القوات المسلحة، تبرعوا بمبلغ 100 مليون جنيه ، لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا.