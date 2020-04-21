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أخبار البلد

وزير الخارجية يستقبل ممثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:02 م
وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال اللقاء
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محمد وديع

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مُمثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسُبل دفع مسار التسوية السياسية.


وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على دعم جهود تسوية الأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في سوريا ويُحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوفد السوري حرص من جانبه على إطلاع الوزير شكري على آخر مُستجدات الأوضاع في الأراضي السورية، وعلى صعيد الجهود السياسية للبحث عن الحل في سوريا، مُثمنًا الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر وصولًا إلى إنهاء الأزمة السورية بأسرع ما يمكن.

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