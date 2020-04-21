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ديني

ما هو مبلغ كفارة الفطر في شهر رمضان؟.. علي جمعة يكشف عنه

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:29 م
مبلغ كفارة الفطر
مبلغ كفارة الفطر
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عبد الرحمن محمد
ما هو مبلغ كفارة الفطر ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية بفيسبوك ، ورد قائلا : 

مبلغ كفارة الفطر قدرته بـ 20 جنيه عن كل يوم تم الإفطار فيه وهذا حسب المقدرات الموجودة في الشريعة الإسلامية ، لافتا الى ان من افطر في رمضان حسب تعليمات الطبيب فله مثل ثواب الصائم . 

ما حكم إخراج فدية الصيام مالًا بدلًا من إطعام المساكين؟

 يجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال، ومقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزا دائمًا عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.

وأكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإفطار بدون عذر شرعي له أسباب، ومنها إما أن يكون بطعام أو بشراب بمعنى أنه أكل أو شرب عامدًا متعمدًا في هذه الحالة يلزمه صيام يوم وتوبة واستغفار.

وأوضح «العجمي»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إخراج فدية الصيام مالًا بدلًا من إطعام المساكين؟»، أنه إذا كان الإفطار عامدًا بسبب الجماع فهذا عليه أن يصوم شهرين متتاليين، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الكفارة وهي إطعام ستين مسكينا، ويجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال.

مقدار إخراج فدية الصيام عن اليوم

وأشار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إلى أن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة.

وأفاد ««جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما مقدار إخراج فدية الصيام عن اليوم؟»، أن الله سبحانه وتعالى أسقط الصيام عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر كما أعفى الشرع الحكيم المرأة الحامل والمُرضع، إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.

ونوه بأن المريض الذي يرجى برؤه-شفاؤه- والمسافر، ومثلهما المرضع والحامل، ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتًا لا يجب عليه إلا القضاء فقط، أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره مثل أصحاب السن المتقدمة «الشيخ الكبير»، الذي أعجزه هرمه عن الصوم وأصحاب الأمراض المزمنة والميئوس من شفائها فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية.

مقدار فدية الإفطار في رمضان
وتابع: أما مقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزًا دائًما عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور، موضحا أن قدر هذه الفدية نحو 2.5 كيلوجرام من غالب قوت البلد، ويخرج على حسب الاستطاعة، أي فمثلًا في القاهرة يُعطى المسكين 2.5 كيلوجرام من القمح أو الذرة أو الزبيب أو الأرز أو العدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوت أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، ويجوز إخراجها قيمة مالية.


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