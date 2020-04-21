جمال شيحة: عام ونصف قبل أن نشهد أنشطة بها زحام بسبب كورونا.. فيديو

أكد جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد وعضو مجلس النواب، أن انتشار فيروس كورونا يستدعي تغيير نمط الحياة، مشيرا إلى أن الحياة في الجائحة ليس طبيعية وتشهد إغلاقا تاما. يستدعيتغييرإغلاقا





وأضاف شيحة، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "أي أنشطة فيها زحام مش هتكون موجودة لمدة عام أو عام ونصف"، لافتا إلى أن الوباء إما أن ينتهي أو يعود مرة أخرى أصعب أو يستوطن في بعض المناطق.





وأكمل أن أستاذ أمراض الكبد وعضو مجلس النواب، أن تلوث الهواء من الممكن أن يسبب زيادة في نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن فيروس كورونا لا يعيش في الماء ويعيش في الهواء.





وتابع أن: "غسل اليد أكثر من مرة مهم في مواجهة كورونا، وهناك بلاد لا يوجد بها ماء وهى مشكلة كبيرة".



