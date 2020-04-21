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تعليم

امتحانات الثانوية العامة.. تسليم أرقام الجلوس في المدارس 12 مايو وسط إجراءات وقائية بسبب كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:48 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس امتحانات الثانوية العامة للمدارس سيكون يوم 12 مايو 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء تسليم أرقام الجلوس ، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد ، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الإجراءات المتعلقة بالسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء  و الاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات

الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا

الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية
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