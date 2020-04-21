امتحانات الثانوية العامة.. تسليم أرقام الجلوس في المدارس 12 مايو وسط إجراءات وقائية بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس امتحانات الثانوية العامة للمدارس سيكون يوم 12 مايو 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة.





وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الإجراءات المتعلقة بالسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



