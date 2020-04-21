AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محدش يكلمني عن حب عمري.. تفاصيل أزمة منة فضالي في مسلسلها الجديد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:14 م
منة فضالي
منة فضالي
Advertisements
شروق إبراهيم

كشف مصدر داخل فريق عمل مسلسل حب عمري للفنان هيثم شاكر، أنه لا يوجد خلافات مع الفنانة منة فضالي بعد منشور لها على فيسبوك أثارت من خلاله الجدل، وكتبت:" رجاء من جميع الصحفيين والإعلاميين، عدم التحدث معي عن مسلسل حب عمري نهائي".


وقال المصدر في تصريح خاص لصدى البلد إن الموضوع مقتصر على شعور منة فضالي بالضغط بسبب كثرة الأوردرات الخاصة بتصوير في ظل الظروف الراهنة.


وأضاف :" الأزمة جار حلها مع منة فضالي ونحن حريصون على تواجدها معنا في فريق عمل لأنها فنانة كبيرة".


مسلسل "حب عمري" هو ثاني تجارب هيثم شاكر التلفزيونية بعد مشاركته في مسلسل "أرض جو" مع غادة عبد الرازق عام 2017.


ويعرض مسلسل "حب عمري" لهيثم شاكرعلى قناة روتانا دراما.


مسلسل حب عمري، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران ومحمد سليمان وأحمد كرارة وتامر فرج وحمادة بركان وهادر الشرنوبي وسامح الصريطي وحنان سليمان وعبير منير ومحمد مرزبان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيثم شاكر يروج لفيديو كليب "لحقتيني" على طريقته الخاصة

بوسترات غير رسمية.. هيثم شاكر ينفي طرح بوستر مسلسل حب عمري

سهر الصايغ تخوض السباق الرمضاني بـ النهاية وحب عمري

بالصور ... أحدث ظهور لمنة فضالي من كواليس مسلسل حب عمري

هيثم شاكر ينتهي من نصف مشاهد مسلسل حب عمري

شاهد.. أحدث ظهور لـ هيثم شاكر من كواليس حب عمري

ترشيحاتنا

الدفاع الحسني الجديدي المغربي يشكو الأهلي والزمالك للفيفا

بسبب نيوتن.. الأعلى للإعلام يحيل رئيس تحرير المصري اليوم للتأديب والواقعة للنائب العام

الخير قادم.. تامر أمين يعلن خبرا سارا للمصريين بخصوص فيروس كورونا

الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور

الجزائر تسجل 8 وفيات و92 إصابة جديد بفيروس كورونا

الذهب الأصفر .. هل تساعد بلازما المتعافين من فيروس كورونا فى إنقاذ أرواح المصابين؟ الطب يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور

نشرة الصحة والمرأة.. نصائح لمرضى الضغط والسكرى فى رمضان.. أفضل المكونات الطبيعية للتخلص من الحموضة

بإكسسوارت من الأناناس على الشعر.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة