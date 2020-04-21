محدش يكلمني عن حب عمري.. تفاصيل أزمة منة فضالي في مسلسلها الجديد

كشف مصدر داخل فريق عمل مسلسل حب عمري للفنان هيثم شاكر، أنه لا يوجد خلافات مع الفنانة منة فضالي بعد منشور لها على فيسبوك أثارت من خلاله الجدل، وكتبت:" رجاء من جميع الصحفيين والإعلاميين، عدم التحدث معي عن مسلسل حب عمري نهائي".

وقال المصدر في تصريح خاص لصدى البلد إن الموضوع مقتصر على شعور منة فضالي بالضغط بسبب كثرة الأوردرات الخاصة بتصوير في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف :" الأزمة جار حلها مع منة فضالي ونحن حريصون على تواجدها معنا في فريق عمل لأنها فنانة كبيرة".

مسلسل "حب عمري" هو ثاني تجارب هيثم شاكر التلفزيونية بعد مشاركته في مسلسل "أرض جو" مع غادة عبد الرازق عام 2017.

ويعرض مسلسل "حب عمري" لهيثم شاكرعلى قناة روتانا دراما.

مسلسل حب عمري، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران ومحمد سليمان وأحمد كرارة وتامر فرج وحمادة بركان وهادر الشرنوبي وسامح الصريطي وحنان سليمان وعبير منير ومحمد مرزبان.