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رياضة

مدرب حراس الأهلي: إكرامي يمكنه الاستمرار في الملاعب حتى سن الـ 40.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:22 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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عمرو ابوبكر
أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي الأسبق، أن شريف إكرامي تمني ختام مشواره داخل القلعة الحمراء، مشددًا على عدم صناعته لأى أزمات خلال فترة تواجده مع المارد الأحمر.

وقال "سليمان" فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "في ظل تألق الشناوي آخر موسمين، لم يتسبب إكرامي في مشكلة أو أزمة بالعكس كان مساندا وداعما للشناوي، وله دور مهم مع كل اللاعبين وكيفية احتواء مشاكل بعض اللاعبين أولا بأول".

وأضاف: " أعلم أنه يدرس كل خطوة جديدة، فهو يحتاج حاليا للمشاركة، يمكنه الاستمرار في الملاعب لما بعد 40 عامًا، وعلمت بتوقيعه 3 مواسم مع بيراميدز".

وشدّد على أن مركز حراسة المرمى بالأهلي مستقر وليس بحاجة التدعيم في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن شريف إكرامي انتقل الى بيراميدز بشكل كامل بعقد لمدة ثلاث سنوات. 
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