"الشيوخ الأمريكي" يقر حزمة مساعدات طارئة بحوالي 500 مليار دولار لتخفيف تداعيات "كورونا"

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 484 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وذلك لتجديد برنامج القروض المستنفد للشركات الصغيرة المتعثرة وتمويل المستشفيات وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء هو نتاج جولة مكثفة من مفاوضات بين الديمقراطيين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تكشفت في ضوء سرعة نفاد تمويل برنامج القروض التجارية الصغيرة لمساعدة الشركات الصغيرة بحزم مساعدات تبلغ 349 مليار دولار حتى قبل أن تتمكن العديد من الشركات من الحصول على الموافقة على طلباتهم للدعم. وانهار البرنامج تحت وطأة مناشدات من الشركات اليائسة التي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.





وأوضحت الصحيفة أن حزمة المساعدات الجديدة ليست سوى جزء بسيط من المبلغ الذي سينظر فيه الكونجرس خلال الأسابيع المقبلة، حيث يدرس المشرعون في إنفاق تريليون دولار إضافي أو أكثر على استجابة حكومية شاملة.





ومن المتوقع أن يمرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون غدا الخميس، وأشار الرئيس ترامب إلى أنه سيوقع عليه.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن مجلس الشيوخ أقر التمويل الجديد عبر التصويت الصوتي.





ولفتت (نيويورك تايمز) إلى أن المعونة الفيدرالية لم تكن كافية إذ اضطر أكثر من 22 مليون أمريكي إلى تقديم طلبات للحصول على إعانة بطالة، وتجاوزت الجولة الأولى من القروض الصادرة بموجب برنامج الأعمال الصغيرة السابق، العديد من الشركات الصغيرة التي شاهدت منافسيها الأكبر يحصلون على المساعدة.



