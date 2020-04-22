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برلمان

يعاد على مصرنا الحبيبة بالعزة والمنعة.. رسالة عبد العال للرئيس السيسي بمناسبة قدوم رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:14 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد وماجدة بدوي ومحمود فايد
بعث الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك. 

وقال الدكتور علي عبد العال بالبرقية: "يطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية ‏وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهى ترفُل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب ‏العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".‏

وأضاف عبد العال : "ندعو الله  المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذى أودعكم أمانته مرفأ الأمن ‏والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورًا من محاور التنمية التي تسعون إليها". ‏

ولفت إلى أن مجلس النواب ينتهز هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد للرئيس أن ما تحقق ‏على يديه  من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ‏ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزًا في وطنه.
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