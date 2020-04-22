يعاد على مصرنا الحبيبة بالعزة والمنعة.. رسالة عبد العال للرئيس السيسي بمناسبة قدوم رمضان

بعث الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال الدكتور علي عبد العال بالبرقية: "يطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهى ترفُل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".
وأضاف عبد العال : "ندعو الله المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذى أودعكم أمانته مرفأ الأمن والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورًا من محاور التنمية التي تسعون إليها".
ولفت إلى أن مجلس النواب ينتهز هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد للرئيس أن ما تحقق على يديه من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزًا في وطنه.