يعاد على مصرنا الحبيبة بالعزة والمنعة.. رسالة عبد العال للرئيس السيسي بمناسبة قدوم رمضان

بعث الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك.





الدكتور علي عبد العال وقالبالبرقية: "يطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية ‏وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهى ترفُل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب ‏العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".‏





وأضاف عبد العال : "ندعو الله المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذى أودعكم أمانته مرفأ الأمن ‏والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورًا من محاور التنمية التي تسعون إليها". ‏





ولفت إلى أن مجلس النواب ينتهز هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد للرئيس أن ما تحقق ‏على يديه من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ‏ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزًا في وطنه.