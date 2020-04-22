فيسبوك تتيح تطبيق الأطفال Messenger Kids في أكثر من 70 دولة

أعلنت شركة فيسبوك "Facebook"، عن إطلاق تطبيق التراسل المخصص للأطفال التابع لها ماسنجر كيدز Messenger Kids في أكثر من 70 دولة جديدة اليوم.





ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، أدرجت صفحة المساعدة على موقع فيسبوك على الويب البرازيل والهند واليابان ونيوزيلندا من بين البلدان التي تتوفر بها خدمة المراسلة التي تركز على الأطفال في الوقت الحالي، وأضافت أيضا عن عدد من التعديلات التي تجريها على كيفية عمل التطبيق.









فيروس كورونا . واستغرقت فيسبوك وقتا طويلا، في طرح برنامج Messenger Kids في أسواق جديدة منذ إطلاقه في الولايات المتحدة عام 2017، والتوسع في طرحه في عام 2018 في كندا وبيرو، ويقول عملاق التواصل الاجتماعي الأشهر إنه سيتم إطلاقه في المزيد من البلدان حيث يضطر الأطفال في جميع أنحاء العالم إلى التعلم عن بعد حاليا، بينما تظل المدارس مغلق بسبب





ومن بين التعديلات الجديدة، تقوم فيسبوك أيضًا بتعديل كيفية استخدام الأطفال وأولياء أمورهم للخدمة، حيث يمكن للوالدين الآن اختيار السماح لأطفالهم بالتحكم في طلبات الأصدقاء الخاصة بهم بدلًا من الاضطرار إلى إدارة كل طلب نيابة عنهم.





ومع ذلك، سيستمر الآباء في تلقي إشعارات حول أصدقاء ماسنجر الجدد الذين يتلاقهم أطفالهم، ويمكنهم تجاوز أي اتصالات إذا رغبوا في ذلك.





وسيتمكن الآباء أيضًا من الموافقة على طلبات أي شخص بالغ مثل مدرس أو مدرب أو والد آخر، لإضافة أطفالهم إلى محادثة جماعية، أخيرًا، سيتمكن الآباء أيضًا من الاشتراك لجعل أسماء أطفالهم وصور ملفاتهم الشخصية مرئية لأصدقاء الأصدقاء في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية.





وسيبدأ طرح تطبيق التراسل Messenger Kids، في الأسواق الجديدة بدءا من اليوم، وفي غضون ذلك، سيكون التعديلات الجديدة طلب الصداقة ووظائف المجموعة متاحين في الولايات المتحدة بدءًا من اليوم، مع طرحها لباقي الدول فيما بعد.