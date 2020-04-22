إياد نصار يشارك جمهوره بـ بوستر مسلسله الجديد.. شاهد

Verified

بالتوفيق إن شاء الله مسلسل ناجح





بالتوفيق يارب وكل عام وحضرتك بألف خير يارب

مستنين أحلى نجم ينورنا في ليالينا..





مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى

، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى،

رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى،

وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.