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فن

إياد نصار يشارك جمهوره بـ بوستر مسلسله الجديد.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:24 م
اياد نصار
اياد نصار
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سيد احمد
نشر الفنان إياد نصار بوستر مسلسله الجديد " ليالينا ٨٠ " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " . 


وعلق اياد نصار قائلا " ليالينا ٨٠ " . وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 



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بالتوفيق إن شاء الله مسلسل ناجح

بالتوفيق يارب وكل عام وحضرتك بألف خير يارب
مستنين أحلى نجم ينورنا في ليالينا.. 

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى
، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى،
 رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، 
وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.

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