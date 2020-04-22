رانيا ياسين تروج لمسلسل ونحب تاني ليه عبر انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا ياسين صوره لبوستر مسلسل نحب تاني ليه، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وكتبت رانيا" معلقة: "مسلسل بنحب تاني ليه " الكاتب عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفي فكري وبطوله ياسمين عبد العزيز والنجم شريف منير وكريم فهمي والقديرة سوسن بدر أتمنى لكم مشاهدة متميزة ومختلفة على شاشة Cbc و cbc drama و شاشة أبوظبي رمضان كريم.





تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام وتتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





مسلسل ونحب تاني ليه من المقرر عرضه فى موسم رمضان القادم ، ومن أبطال المسلسل "ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمى ،شريف منير ،سوسن بدر".





وتنتظر رانيا ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.