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فن

كورونا أرحم منها.. الهجوم مستمر على فيفي عبده بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:59 م
فيفي عبده وسمية الخشاب
فيفي عبده وسمية الخشاب
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قسم الفن

لا يزال هجوم رواد مواقع التواصل مستمرا على الفنانة  فيفي عبده، وخاصة  بعد إذاعة الحلقة الثانية من برنامج المقالب الخاص بها ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي" ويعرض على مجموعة قنوات "إم بي سي".



واستضافت فيفي فى الحلقة الفنانة سمية الخشاب، وانتقد البعض ملابسها وخاصة بنطالها الضيق، كما قاموا بالهجوم على البرنامج ذاته مما جعله يحتل تريند تويتر، ومن ضمن التعليقات، ‏قال أحدهم برنامج فيفي عبده دا اخطر من كورونا.


وأمس أيضا تصدرت فيفي "تويتر" بسبب الإنتقادات التى جاءت كالتالي:



 "برنامج رمضاني جيه علي mbc masr ..اسمه #خلي_بالك_من_فيفي  كميه ال fake الي بتحصل كتيير بجد بجد يعني.



وأضافت: زينه اوفر بطريقه بشعه بلبسها و بكل حاجه حرفيا يعني مش منظر برنامج ييجي في رمضان من اول البرومو  البرنامج والفستان اللي فيفي عبده لابساه حرفيا مش منظر رمضان Woman facepalming..كورونا أرحم من فيفي عبده".



وقالت أخرى: "‏انا حاسة ان برنامج فيفي عبده ده شبه برنامج المشاغب بتاع ابراهيم سعيد صح🤔 لو كدة بقى يبقى رامز بيقلد في لون الشعر وفيفي في البرنامج هو مفيش غير الكابتن اللي بيتقلد هنا ولا ايه!".



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