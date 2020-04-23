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فن

منى الشاذلي تهنئ جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الإعلامية منى الشاذلي صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وهنأت الشاذلي متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكتبت معلقة على صورتها "كل سنة وانت طيبين رمضان كريم". 

وتفاعل معها متابعينها على الانستجرام بالتعليقات وجاء أبرزها كالاتي: 

كل سنه وحضرتك طيبة وبألف خير 

كل عام وانتى بخير يا استاذه منى 

أولادى الصغيرين بيحبوكى جدا كل سنه وانتى طيبه ودمتى بخير يارب 


يذكر أن الإعلامية منى الشاذلى قد إستضافت مؤخرًا ضيوفها عبر الاسكايب وتابعت حلقاتها من الاستديو بدون جمهور نظرًا لما تمر به البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا وحرصًا منها على نشر الوعى بالمكوث في المنزل لخطورة الموقف .

وقد نشرت منى الشاذلي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو كوميديا لها من برنامج التيك توك بصحبة الفنانة الشابة هنادى مهنى، تقول فيه: "لو حبيبك عسل متلزقش فيه"
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