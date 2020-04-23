فى ذكرى رحيل زين العشماوى .. عدد زيجاته وسر توقفه عن التمثيل

ولد زين العشماوي علي في 8 مايو ١٩٣٤ بدمياط لأسرة يعمل معظم أبنائها في سلك القضاء والمحاماة.





تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليتجه بعدها للعمل في الفن و بدأ مسيرته الفنية من المسرح حيث تنقل بين الفرق المسرحية المعروفة آنذاك فالتحق بفرقة إسماعيل ياسين وفرقة رمسيس للفنان يوسف وهبي، والتي قدم معها العديد من المسرحيات، وبعدها عمل مع فرقة «ساعة لقلبك» الإذاعية الكوميدية الشهيرة.





في عام 1960 قدم أول أفلامه «أنا وأمي» بطولة رشدي أباظة وتحية كاريوكا وجسد فيه شخصية اللص الشرير واشتهر بأداء أدوار الشر كما اشتهر بدور ضابط الشرطة في عدد من الأفلام والذي أداه ببراعة في أفلام: صاحب الجلالة و بطل للنهاية و صراع الجبابرة.





رغم شهرته بأداء أدوار الشر أدى بعض أدوار الخير ففي فيلم الخطايا قام بدور الضابط الطيب، حيث تعاطف مع مأساة حليم وتعامل معه بكل حب واحترام و بدأت أعماله التليفزيونية بالمسلسل الشهير «خيال المآتة» مع عبدالله غيث في عام 1964، واختتمها بمسلسل «أنا وأنت وبابا في المشمش» مع فردوس عبد الحميد في عام 1989.





قدم للمسرح العديد من المسرحيات أشهرها اسبوتين مع يوسف وهبي، والواد النمس مع محمد نجم، والغبي وأنا مع سيد زيان.





و قدم عشماوي في مسيرته الفنية التي استمرت 30 عامًا، 53 عملًا فنيًّا، بين السينما والمسرح والدراما، ويعد دوره في فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة، والذي جسد من خلاله شخصية الدكتور الانتهازي، أشهر أدواره بالنسبة للأجيال الجديدة، التي لم تعاصره.





توقف عن التمثيل لمدة 4 سنوات، من عام 1970 وحتى 1974، عمل خلالها مدرسًا للتمثيل الصامت «البانتومايم» في معهد جمال الدين الميدادي للتمثيل والموسيقى في ليبيا.





شقيقته هي هناء العشماوي والتي تعد أشهر عازفة كلارينيت في مصر وأول فتاة عربية تحيي حفلة موسيقية تستخدم خلالها تلك الآلة الغربية، وهي من أبرز مدرسي هذه الآلة «بالمعهد العالي للموسيقى» و شقيقه رضا العشماوي راقص باليه وأحد خريجي أول دفعة لمعهد الباليه، كما لديه شقيقة أخرى تُدعى عفاف، خريجة المعهد العالي للموسيقى.





تزوج زين من المطربة الشهيرة حورية حسن، والتي لُقبت بـ«المطربة الطائرة» لكثرة سفرها للدول العربية لإحياء الحفلات الغنائية كما لُقبت بمطربة الأوبريت الاولى و أنجب من حورية ابنته الوحيدة حنان وانفصل عن حورية في سنواته الأخيرة، وتزوج من الممثلة فتحية عبد الغني.



