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فن

مش هعيش لـ كارول سماحة تحقق 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:29 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب اغنية "مش هعيش" لـ كارول سماحة نجاح كبير جدًا حيث حقق 2 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"مش هعيش محبوسة في سجن القلق..هبقى حرة وعندي حق .. إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي..بدي فرصة و فرصتين التالتة لأ .. مش هعيش مع حد سلبي .. وأصحي ألاقي عمري راح .. حد فاكر إن قلبي .. ملك ليه أو مستباح .. دي المشكلة والحل باين من زمان .. الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".

كانت كارول سماحة، نشرت صورة من الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "انتوا صوتوا لكليب أغنية مش هعيش، ولذلك سأقوم بطرحها".

وقدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.

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