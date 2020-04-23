فى تحد لإجراءات الحكومة للحد من كورونا.. مصلى أعلى سطح منزل لأداء صلاة التراويح

تحديا لكورونا وعلى الرغم من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد ،خاصة بمحافظة دمياط ، ومع بداية شهر رمضان الكريم واعتياد الاهالى لبعض الطقوس الرمضانيه ومنها اداء صلاة التراويح بالمساجد ، الا ان كورونا حرمت الاهالى من الذهاب الى المساجد واقامة صلاة التراويح بها خوفا من التجمعات التى ينتج عنها انتشار فيروس كورونا.





اقرأ ايضا:

تعرف علي موقف مرضى فيروس كورونا من صيام رمضان

بعد عزلها بسبب كورونا.. كيف تستقبل قرية كفر العجمي شهر رمضان؟





لجأ البعض من ابناء محافظة دمياط الى اقامة صلاة التراويح بالمنازل وتكون مقتصرة على المصليين من أفراد الاسرة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من كورونا .





قام المحامى حمدى سعيد وهدان ،من ابناء قرية السعدية القبلية التابعه لمركز كفرسعد بمحافظة دمياط ، بتجهيز سطح منزل العائلة وتجهيز مصلي به ليؤدى هو وافراد اسرته صلاة التروايح خلال شهر رمضان مع اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها الوقاية من فيروس كورونا.





ومن جانبه صرح حمدى وهدان ، ان الفكرة جاءته لرغبته الشديدة هو وافراد اسرته بالحفاظ على الطقوس الرمضانيه خاصة الدينية وهى أداء صلاة التراويح جماعه ، ونتيجة لمنع الصلاة بالمساجد نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات والازدحام ،فقرر اقامة خيمة رمضانية اعلى سطح منزل العائلة لاقامة صلاة التراويح بها وتكون بمثابه المصلي الصغير منها انها تجمع شمل العائلة وتكون عوضا عن حرمانهم من طقوس الشهر الفضيل منها تكون امنه ومتخذين كافة الاجراءات الاحترازية للوقايه من كورونا.





واشار الى انه سيقوم هو وافراد اسرته فقط بالصلاه بالمصلي اعلى سطح المنزل ولن يسمح لاحد من خارج افراد العائلة بالتواجد لاداء صلاة التراويح وذلك منعا للتجمعات.





موضحا بانه قام بتعقيم المنزل بالكامل خاصة المصلي بالكحول وادوات التطهير والتعقيم ويوميا سيتم تعقيم المصلي للوقاية من عدوى كورونا لافتا بان المكان مريح نفسيا وسيساعد على عدم الاختلاط ومهيأ لاداء صلاة التراويح.







