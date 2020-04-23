ترامب يوبخ حاكم ولاية.. أعلن إعادة فتح صالات الجيم وصالونات الحلاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أبلغ حاكم جورجيا، بريان كيمب، اعتراضه على تشغيل الولاية جزئيًا ورفع الإغلاق، وفق ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".





وأضاف ترامب أنه "لا يوافق" على قرار كيمب ببدء إعادة فتح أجزاء من الولاية غدًا، الجمعة.





وذكر ترامب خلال إحاطة صحفية حول مستجدات فيروس كورونا في البيت الأبيض: "لقد أخبرت حاكم جورجيا، بريان كيمب، أنني لا أوافق بشدة على قراره بفتح مرافق معينة"، مشيدًا بتعاون سكان جورجيا الذين وصفهم بـ"الأقوياء".





وأعلن كيمب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيسمح لأنواع معينة من الشركات والأعمال المهنية والحرة - بما في ذلك صالونات تصفيف الشعر والحلاقة، وصالات الجيم ، ومراكز الوشم وصالات البولينج - بإعادة الفتح اعتبارًا من يوم غد، الجمعة، طالما مارست الشركات جهودًا معينة للتخفيف من حدة الإصابة بالفيروس.





كما أعلن كيمب أيضًا، أن سكان ولايته سيتمكنون قريبًا من الذهاب للمطاعم و دور السينما في الولاية.





وقد أثارت هذه الخطوة رد فعل عنيفا من كثيرين، وأشاروا إلى أن عدد الحالات الجديدة في جورجيا لا تزال على مسار تصاعدي، وهو ما قد يدفع الولاية إلى خطر كبير.