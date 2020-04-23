حقيقة إصابة لاعب النصر السعودي أحمد موسي بفيروس كورونا

علق أحمد موسى، مهاجم منتخب نيجيريا والنصر السعودي، على التقارير التي زعمت إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال لاعب النصر السعودي احمد موسي، على حسابه في تويتر: "رجاءً، تجاهل أي أخبار كاذبة عني أو عن عائلتي بشأن الإصابة بفيروس كورونا".





وأضاف "نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يوما، إذ وصلنا للتو من المملكة العربية السعودية كما ينص القانون".









ووجه المهاجم النيجيري رسالة لكل مشجع قال فيها "كن آمنا، حافظ على المسافات بين الأفراد، تجنب الأخبار الكاذبة".





وأعلنت المملكة العربية السعودية، عن تخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.



