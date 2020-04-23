AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة إصابة لاعب النصر السعودي أحمد موسي بفيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:31 م
احمد موسي
احمد موسي
Advertisements
محمود نوفل
علق أحمد موسى، مهاجم منتخب نيجيريا والنصر السعودي، على التقارير التي زعمت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال لاعب النصر السعودي احمد موسي، على حسابه في تويتر: "رجاءً، تجاهل أي أخبار كاذبة عني أو عن عائلتي بشأن الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف "نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يوما، إذ وصلنا للتو من المملكة العربية السعودية كما ينص القانون".


ووجه المهاجم النيجيري رسالة لكل مشجع قال فيها "كن آمنا، حافظ على المسافات بين الأفراد، تجنب الأخبار الكاذبة".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، عن تخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت السلطات السعودية في 19 مارس تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، واقتصرت الدخول على العاملين في شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع السجّاد من الحرمين الشريفين للوقاية من فيروس كورونا

بعد تعديل مواعيد الحظر.. كل ما تريد معرفته عن الإجراءات السعودية لمواجهة كورونا

قبل دخولهم المسجد الحرام والنبوي .. فحص العاملين بالحرمين الشريفين بسبب كورونا

رفع مستوى إجراءات الوقاية من كورونا في الحرمين الشريفين

أخبار السعودية اليوم: بشرى سارة للمصريين.. إغلاق التوسعة الثالثة في الحرم.. منع التنقل بين مدن المملكة.. وإجراءات جديدة لمواجهة كورونا

الإجمالي يتخطى 1000 حالة.. 112 إصابة جديدة بـ كورونا في السعودية

ترشيحاتنا

الحكومة: فتح المولات طوال الأسبوع والجمعة والسبت حتى 5 مساء

قضى عقوبة مدتها 44 عاما.. كورونا يودي بحياة سجين قبل إطلاق سراحه بأيام

في 15 دقيقة تخلصي من الدوالي بدون جراحة

تعرف على مواعيد المترو بعد تعديل ساعات الحظر في رمضان

مع بداية رمضان.. الإمارات تتخذ قرارات جديدة بشأن مكافحة كورونا

الصحة تكشف: هذه هي الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأدوية.. مشروب رمضاني صحي لمرضى ضغط الدم المنخفض

بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها

بعد هروبها من دار مسنين.. سيدة تسعينية تلقي حتفها بسبب فيروس كورونا