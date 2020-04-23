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أخبار العالم

كندا تعلن تسجيل 157 وفاة بكورونا و1892 إصابة جديدة

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم الخميس، تسجيل 157 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

كما كشفت السلطات الكندية عن إصابة 1892 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 

وأعلنت السلطات الصحية في كندا، أمس الأربعاء، تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1974 حالة، وكذلك تسجيل 1768 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 40190 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إن هناك دلائل على تباطؤ تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بسبب إجراءات الإغلاق القوية المتبعة لوقف تفشي الفيروس.

وأصبحت مقاطعة أونتاريو ثاني المقاطعات التي تطلب مساعدة الجيش لاحتواء تفشي فيروس كورونا في دور الرعاية طويلة الأجل في المقاطعة.
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