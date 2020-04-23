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حوادث

أمن الجيزة ينتشر في الشوارع لتطبيق قرار حظر التجول الجديد

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجوّلت دوريات أمنية في شوارع وميادين الجيزة لتنفيذ قرار حظر التجول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أنه منذ الساعة الثامنة انتشرت دوريات أمنية للتأكد من إغلاق كافة المحلات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تعديل قرار حظر التجول خلال شهر رمضان ليبدأ في الساعة 9 مساء ويستمر حتى 6 صباحًا، كما سيتم السماح للمحال والمراكز التجارية التي كانت تُغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت، بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، مع السماح للمطاعم بدخول العميل لشراء ما يطلبه، إلى جانب خدمة توصيل الطعام للمنازل، مع تطبيق الاجراءات اللازمة لتنظيم ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق مع وزيري الداخلية والعدل، على عودة بعض الخدمات الحكومية الرئيسية التي يحتاجها المواطن، المتوقفة منذ نحو شهر، وهي إعادة فتح مكاتب الشهر العقاري بدءًا من الأسبوع القادم لتقديم خدمات محددة، وعودة المحاكم للعمل فقط في جلسات إعلام الوراثة، تجنبًا لتعطيل مصالح العديد من الفئات.

وأضاف مدبولي أنه تم التوافق على البدء اعتبارًا من الأسبوع القادم في السماح لإدارات المرور بترخيص المركبات الجديدة، لحل مشكلة العربات الجديدة التي قام اصحابها بشرائها، ويحتاجون لإتمام إجراءاتها لاستخدامها.

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